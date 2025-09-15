Стало известно о новой схеме телефонного мошенничества с обратными звонками

Мошенники всё чаще вынуждают граждан перезванивать на незнакомые номера, используя это как способ выманить доверие и личные данные. Об этом РИА «Новости» сообщил глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
По его словам, преступники стремятся перевести потенциальную жертву из переписки или чата в телефонный разговор, где проще манипулировать эмоциями собеседника. Люди, считая себя инициаторами звонка, испытывают ложное чувство контроля и легче поддаются обману.
Сначала пугают блокировкой, затем успокаивают, предлагают «прямую линию со службой безопасности банка», торопят, привёл пример схемы депутат.
Злоумышленники тщательно имитируют работу кол-центров: ставят жертв «в очередь», включают автоинформаторы с фирменными мелодиями и даже создают фоновый «шум офиса». Всё это усиливает доверие к аферистам.
Гаврилов отметил, что в живом разговоре мошенники способны быстро менять легенду, собирать персональные данные и даже записывать голос для последующего использования.
Эксперты напоминают: перезванивать на подозрительные номера нельзя. Контактные телефоны банков и других организаций следует брать исключительно с официальных сайтов или с обратной стороны банковских карт.
Читайте также: Россиянам раскрыли дерзкую схему мошенничества с недвижимостью.