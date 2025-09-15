Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заочно осудили главу Тверской области Руденю за помощь Бердянску

Украинский суд заочно приговорил Игоря Руденю к восьми годам лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Украинский суд вынес заочный приговор главе Тверской области Игорю Рудене за оказание гуманитарной помощи населению города Бердянска Запорожской области, включая предоставление учебников местным школам, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Кроме того, киевский режим обвинил губернатора в поддержке российских военнослужащих. Суд заочно назначил ему восемь лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что суд на Украине заочно приговорил к 15 годам заключения главу Запорожской области Евгения Балицкого. Украинские власти обвинили его в причастности к организации референдумов в регионе.