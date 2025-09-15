Во Владивостоке установили рекорд по самой массовой зарядке в России

В воскресенье, 14 сентября, во Владивостоке на стадионе «Динамо» был установлен национальный рекорд по самой массовой зарядке в России. В мероприятии приняли участие 2907 человек, включая спортсменов из различных федераций, юношеских клубов и профессиональных команд, представителей правительства Приморского края, администрации города, а также просто любителей спорта. Собравшиеся синхронно выполняли физические упражнения в течение трёх минут.