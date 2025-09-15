Во Владивостоке установили рекорд по самой массовой зарядке в России

В воскресенье, 14 сентября, во Владивостоке на стадионе «Динамо» был установлен национальный рекорд по самой массовой зарядке в России. В мероприятии приняли участие 2907 человек, включая спортсменов из различных федераций, юношеских клубов и профессиональных команд, представителей правительства Приморского края, администрации города, а также просто любителей спорта. Собравшиеся синхронно выполняли физические упражнения в течение трёх минут.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил участников мероприятия, отметив, что «ДинамоФест» — это праздник людей, полных энергии и силы, а также традиционное спортивное событие региона. По его словам, подобные массовые акции подчёркивают спортивный дух края и имеют важное значение для будущего страны.
«Уверен, что такое большое количество людей, безусловно, обеспечат нам рекорд России по самой массовой зарядке», — сказал Олег Кожемяко.
Зарядку провела известная телеведущая федерального канала «Матч ТВ» и спортсменка Эмма Гаджиева, активно популяризирующая здоровый образ жизни. Официальным арбитром и регистратором рекорда выступил Юрий Черных из международного агентства «Интеррекорд». После окончания зарядки он вручил губернатору Приморского края сертификат о признании рекорда России.
Как сообщила пресс-служба правительства края, установление рекорда прошло в рамках спортивного фестиваля «ДинамоФест», который включает не только массовую зарядку, но и турниры по футболу и баскетболу, а также встречи с спортсменами клуба «Динамо». Такие события способствуют развитию массового спорта и поддержке здорового образа жизни в регионе.
Нынешний рекорд Приморья признан официальным и внесён в национальные достижения. Мероприятие в Приморье проходило в формате синхронной зарядки, с обязательной предварительной регистрацией, контролем соблюдения условий и фиксированием рекорда по стандартам агентства.
Добавим, что развитию физкультуры и массового спорта в Приморском крае уделяется большое внимание. Во многих муниципалитетах строятся и реконструируются спортивные объекты в рамках нацпроектов и региональных программ. Также регулярно проводятся масштабые спортивные мероприятия. В летних и зимних играх Дети Приморья, например, принимают участие ребята со всех уголков региона, а также заруюежные команды.