Кадыров: Район Путина в Грозном является благодарностью президенту

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности о новом районе имени Владимира Путина, который строят в центре Грозного. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что проект станет не только масштабным жилым комплексом, но и возможностью для местных бизнесменов выразить благодарность президенту за ликвидацию ваххабизма, терроризма и восстановление республики.

Источник: Life.ru

Район Путина займёт более 200 гектаров, где планируют возвести 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Общая протяжённость дорог составит около 10 километров, а население района будет достигать 100 тысяч человек. Кадыров подчеркнул, что архитекторы и инженеры «смогли развернуться в фантазии», поэтому район будет не только красивым, но и удобным для жизни и дальнейшего развития.

Ранее Life.ru писал, что Рамзан Кадыров назвал заслуженными все награды своего 17-летнего сына Адама. Он подчеркнул, что молодой человек вырос рядом с ним и получил огромный жизненный опыт. По словам главы Чечни, к его сыну предъявляют требования гораздо выше, чем к другим, и он с ними справляется.

