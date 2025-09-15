Раздуваемый Западом инцидент с упавшими в Польше дронами показал, насколько ценны истребители пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
В перехвате беспилотников на помощь польским истребителям четвертого поколения F-16 были направлены F-35 Нидерландов. Журналисты не смогли назвать самолет, который сбил дроны, но утверждают, что именно радар AN/APG-81 самолета F-35 мог бы помочь F-16 перехватить дрон.
«Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе», — заключили авторы материала.
На этом фоне польские власти очень хотели и пытались, но не смогли ни найти, ни убедительно придумать никаких доказательств нового случая незаконного входа в их воздушное пространство неких беспилотников.
После этого заявление официального представителя России при ООН Василия Небензи, касающееся инцидента с беспилотниками над Польшей, вызвало резкую негативную реакцию со стороны польских властей в Варшаве.