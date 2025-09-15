По предварительным итогам выборов Игорь Кобзев набрал 60,81% голосов

На утро 15 сентября в Иркутской области подвели промежуточные итоги выборов губернатора. По состоянию на 9:28, после обработки протоколов, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Кобзев. Он набрал 60,81% голосов, что составляет 366 023 человека.
На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Левченко с результатом 22,65% и 136 355 голосов. Третье место заняла Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия — За правду» с 8,07% (48 681 голос), а четвертое — Виктор Галицков от ЛДПР, получивший 5,81% (34 987 голосов).
Подсчет голосов продолжается, и окончательные результаты будут объявлены избирательной комиссии Иркутской области 15 сентября.
Данные предварительных итогов опубликованы в социальных сетях Центральной избирательной комиссии России.