Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По предварительным итогам выборов Игорь Кобзев набрал 60,81% голосов

После обработки протоколов, лидирует кандидат от партии «Единая Россия».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На утро 15 сентября в Иркутской области подвели промежуточные итоги выборов губернатора. По состоянию на 9:28, после обработки протоколов, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Кобзев. Он набрал 60,81% голосов, что составляет 366 023 человека.

На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Левченко с результатом 22,65% и 136 355 голосов. Третье место заняла Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия — За правду» с 8,07% (48 681 голос), а четвертое — Виктор Галицков от ЛДПР, получивший 5,81% (34 987 голосов).

Подсчет голосов продолжается, и окончательные результаты будут объявлены избирательной комиссии Иркутской области 15 сентября.

Данные предварительных итогов опубликованы в социальных сетях Центральной избирательной комиссии России.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше