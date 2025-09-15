Военный Иванников: режиссера-предателя Сенцова в РФ ждет пожизненный срок

Режиссеру Сенцову* был вынесен приговор 25 августа 2015 года. Было установлено, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Ее участники весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. Суд приговорил Сенцова* к 20 годам лишения свободы. В 2019 году его обменяли.