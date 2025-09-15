Военный Иванников: режиссера-предателя Сенцова в РФ ждет пожизненный срок

В случае, если режиссер-предатель Сенцов* будет задержан российской военной контрразведкой, то его ждет пожизненное заключение как военного преступника. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По словам военного эксперта, Сенцов*, которого назначили комбатом ВСУ, рассчитывает, что если попадет в плен, то его снова обменяют, он опять окажется в центре внимания западных СМИ.
«Сенцов* в случае повторного задержания российской военной контрразведкой будет привлечен к уголовной ответственности как военный преступник. Сенцову* исключительно грозит пожизненное лишение свободы, так как он является не только идейным боевиком, но и командиром ВСУ», — объяснил он.
Иванников поделился мнением, что ВСУ и западные спецслужбы используют Сенцова* для пиара или спецоперации по формированию информационной повестки с ним в главной роли.
Режиссеру Сенцову* был вынесен приговор 25 августа 2015 года. Было установлено, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Ее участники весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. Суд приговорил Сенцова* к 20 годам лишения свободы. В 2019 году его обменяли.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.