Россиянам объяснили, почему не стоит перезванивать незнакомцам: подробнее

Депутат Гаврилов: Мошенники заставляют россиян перезванивать на незнакомый номер.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманом заставляют россиян перезванивать на незнакомые номера. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«Этот трюк используется мошенниками, чтобы вытянуть человека из чатов и писем в обычный телефонный звонок», — объяснил он.

По словам Гаврилова, когда злоумышленник выступает якобы инициатором разговора, у людей создаётся иллюзия контроля над ситуацией, и из-за этого они легче доверяют аферистам и становятся жертвами их схем.

«Сначала пугают “блокировкой”, затем “успокаивают”, предлагают “прямую линию со службой безопасности банка”, торопят: “осталось две минуты”, — привел пример депутат.

Гаврилов отметил, что телефонные мошенники способны быстро адаптировать свою легенду в зависимости от ответов жертвы, получать дополнительную информацию и даже записывать голос для дальнейшего использования.

Ранее сообщалось, что россиян стали массово обманывать на обещании заработка. Мошенники предлагают деньги «за лайки» в Telegram.