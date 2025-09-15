В Ангарске введен режим ЧС

С 08:00 на территории Ангарска введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. В настоящее время специалисты осуществляют обследование несущих конструкций подъезда. После завершения экспертизы и получения заключения о безопасности дальнейшего нахождения в здании, планируется приступить к аварийно-спасательным работам, включая поисковые мероприятия в пострадавшей квартире.