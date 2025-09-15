Один человек умер после взрыва в Ангарске

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске погиб один человек. По данным МЧС, погибшим оказался собственник квартиры, где и произошел взрыв — инцидент случился на втором этаже здания. Еще трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди них — 12-летняя девочка, у которой диагностированы ушибы и сотрясение мозга; на данный момент она проходит лечение амбулаторно. Кроме того, 40-летний мужчина был доставлен в больницу.