До Лондона за 5 минут: эксперт объяснил страх НАТО перед русским «Цирконом»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон», испытание которой провели в рамках российско-белорусских учений «Запад — 2025», пролетает большие расстояния за максимально короткое время, на сегодняшний день практически нет вооружения, способного ее остановить.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, чем ракета «Циркон» опасна для противника и какой сигнал был послан НАТО в момент ее испытания.
Невозможно отследить и перехватить.
Уникальность российской ракеты «Циркон» заключается в ее скорости и возможности взлетать из-под воды. Характеристики раеты делают ее практически неуязвимой.
Кнутов, говоря о «Циркон», сравнил ее особенности с другой российской ракетой «Кинжал». Последняя является авиационным вариантом наземного ОТРК «Искандер».
«Циркон» дополняет названные комплексы, являясь ракетой морского базирования.
«Если “Кинжалы” воздушного базирования, то “Цирконы” запускаются с кораблей и подводных лодок. Скорость у них выше, чем у “Кинжалов”, порядка 10 махов. Дальность в среднем около 2000 км. Из-за того, что ракета имеет очень высокую скорость, на сегодняшний день практически нет средств для ее перехвата», — отметил эксперт.
Так, по данным британского издания The Sun, «Циркон» может долелеть до Лондона всего за пять минут. Быстро российская ракета доберется и до других европейских столиц.
Кнутов подчеркнул, что засечь ракету воздушного базирования гораздо легче, чем «Циркон». Последняя стартует с корабля или подводной лодки, что не позволяет засечь момент ее запуска.
«“Кинжалы” запускают с самолетов, после поднятия в воздух информация об этом со спутников поступает на Украину. Там объявляется готовность, противник успевает отреагировать — поднять самолет в ответ или уйти в укрытие. При этом удар “Циркона” из-под воды, колоссальная скорость, небольшое подлетное время не дают противнику быстро среагировать», — сказал Кнутов.
Сигнал для НАТО.
Учения «Запад — 2025» в целом являются серьезным сигналом для стран Запада, отметил Кнутов. Россия при этом постаралась максимально снизить накал обстановки во время испытаний.
Военный эксперт подчеркнул, что количество участников во время российско-белорусских учений было снижено в два раза, а задействованные полигоны находятся ближе к российской границе, а не, например, к польской.
«Основные задачи флота решаются в Баренцевом и Балтийском морях. При этом Россия продемонстрировала “Искандеры” в Калининградской области и “Цирконы”. Тем самым мы предупредили, что если НАТО не откажется от своих попыток интервенции Украины и попыток блокировать Россию, то нам придется использовать это оружие», — отметил эксперт.
Напомним, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота ВМФ РФ в ходе российско-белорусских учений «Запад — 2025» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по условному противнику в Баренцевом море.
Территория, где проводилась ракетная стрельба, была заранее закрыта для гражданских судов и самолетов.
Учения «Запад — 2025» проводятся с 12 по 16 сентября.