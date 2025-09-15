До Лондона за 5 минут: эксперт объяснил страх НАТО перед русским «Цирконом»

«Если “Кинжалы” воздушного базирования, то “Цирконы” запускаются с кораблей и подводных лодок. Скорость у них выше, чем у “Кинжалов”, порядка 10 махов. Дальность в среднем около 2000 км. Из-за того, что ракета имеет очень высокую скорость, на сегодняшний день практически нет средств для ее перехвата», — отметил эксперт.