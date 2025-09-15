«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизации

— У нас машина, но мы не можем подъехать к своему дому ни со стороны стадиона «Нефтяник», ни со стороны улицы 35-я гвардейская дивизия -бамперы летят только так. Моя свекровь — больной человек, она не может даже выйти в магазин, а доставка к нам приезжать отказывается. Да что там доставка! Дважды нам пришлось вызывать ей скорую помощь. Но машины просто не смогли подъехать к нашему дому. Первый раз пришлось уговаривать фельдшера, чтобы она по грязи дошла до нас и оказала помощь свекрови, у которой был сердечный приступ. Второй раз ее пришлось госпитализировать. Скорая провалилась в яму и сначала все вытаскивали ее из ловушки вместо того, чтобы срочно везти человека в больницу, — поделилась читательница информагентства.