В школах предложили ввести обязательные уроки по психологии с православным уклоном

Общественники предлагают ввести отдельный блок по психогигиене в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». По их мнению, в условиях растущего стресса и давления современной среды навыки эмоционального интеллекта и стресс-менеджмента должны стать базовыми для выживания.
Однако авторы идеи подчёркивают, что преподавать новый предмет должны не просто сертифицированные психологи, а специалисты, которые исповедуют православие. Такой подход, считают в «Сорок Сороков», позволит сохранить традиционные культурные и нравственные ориентиры, опираясь на духовные основы российского общества.
Ранее Минпросвещения РФ уточнило, что школьники должны отводить не более 3,5 часа на выполнение домашних заданий, чтобы оставалось время на отдых, прогулки, общение с родителями и дополнительные секции.