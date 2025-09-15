В школах предложили ввести обязательные уроки по психологии с православным уклоном

В российских школах и вузах могут появиться обязательные уроки психологии — но с особым акцентом на православные ценности. С инициативой выступил правозащитный центр «Сорок Сороков», обратившийся в Министерство просвещения РФ. Текст обращения есть в распоряжении Life.ru.