Этнограф Каверин назвал пачку открыток причиной своего задержания в Афганистане

— У них копилось досье на меня, но не было достаточных улик, чтобы арестовать меня по прибытии в страну или объявлять в розыск, поэтому оно могло бы спокойно пролежать еще несколько лет. В какой-то мере даже хорошо, что это произошло сейчас, а не когда со мной была бы группа студентов, ученых или туристов. ~Задержали меня по чистой случайности, в последний день в Афганистане, когда я должен был переночевать в городе и утром выехать в Таджикистан~.