Пермяка обвиняют в 18 кражах из супермаркетов

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в серии краж из продуктовых супермаркетов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

С декабря 2022 года по май 2023 в отделы полиции в Перми и Нытвенском муниципальном округе поступило 18 заявлений о хищении товаров от сотрудников сетевых магазинов.

Установлено, что фигурант под видом покупателя ходил по торговым залам, выжидая момент, когда поблизости никого не будет. Тогда он быстро складывал товары в рюкзак и незамеченным выходил из супермаркета.

Пермские полицейские задержали злоумышленника, ранее судимого за аналогичные преступления. Пермяк признал вину и рассказал, что похищал преимущественно продукты и средства личной гигиены, поскольку именно эти товары легче всего продать. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 95 тысяч рублей.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.