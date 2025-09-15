Пермяка обвиняют в 18 кражах из супермаркетов

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в серии краж из продуктовых супермаркетов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
С декабря 2022 года по май 2023 в отделы полиции в Перми и Нытвенском муниципальном округе поступило 18 заявлений о хищении товаров от сотрудников сетевых магазинов.
Установлено, что фигурант под видом покупателя ходил по торговым залам, выжидая момент, когда поблизости никого не будет. Тогда он быстро складывал товары в рюкзак и незамеченным выходил из супермаркета.
Пермские полицейские задержали злоумышленника, ранее судимого за аналогичные преступления. Пермяк признал вину и рассказал, что похищал преимущественно продукты и средства личной гигиены, поскольку именно эти товары легче всего продать. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 95 тысяч рублей.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.