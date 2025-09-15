Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что станет ведущим нового выпуска шоу Чарли Кирка

Вице-президент США уточнил, что проведёт шоу Чарли Кирка в его честь.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что проведёт шоу активиста Чарли Кирка под названием The Charlie Kirk Show.

«Завтра я буду иметь честь провести шоу The Charlie Kirk Show. Пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы почтить память моего друга», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Вэнс рассказал, что их дружба с Кирком началась несколько лет назад, когда активист отправил ему поздравление после появления Вэнса на шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.

Прощание с Кирком состоится 21 сентября на стадионе команды «Аризона Кардиналс».

Ранее сообщалось, что Вэнс привёз гроб Кирка в Аризону. В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Вэнс и ещё несколько человек несут гроб Кирка.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше