Вэнс заявил, что станет ведущим нового выпуска шоу Чарли Кирка

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что проведёт шоу активиста Чарли Кирка под названием The Charlie Kirk Show.
«Завтра я буду иметь честь провести шоу The Charlie Kirk Show. Пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы почтить память моего друга», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
Вэнс рассказал, что их дружба с Кирком началась несколько лет назад, когда активист отправил ему поздравление после появления Вэнса на шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.
Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.
Прощание с Кирком состоится 21 сентября на стадионе команды «Аризона Кардиналс».
Ранее сообщалось, что Вэнс привёз гроб Кирка в Аризону. В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Вэнс и ещё несколько человек несут гроб Кирка.