Русские не сдаются: почему в ВСУ стали брать себе позывные, как в армии РФ

Украинские военные общаются на русском языке, придумывает себе русские позывные и кричат «русские не сдаются!» при отказе идти в плен, при этом власти страны демонстративно общаются на публике на украинском языке.
Военный эксперт Ян Гагин рассказал aif.ru, почему на Украине порицают русский язык, но общаются на нем.
Зеленский специально коверкает русские слова.
Украинские командиры, особенно те, кто учился в советское время, проходили обучение на русском языке, поэтому и сейчас им гораздо проще на нем общаться. Гагин отметил, что украинский язык чаще всего использовался в деревнях, тогда как, например, в Киеве общались на русском.
Сейчас за русскоязычную песню, стихотворение на этом языке или даже простой разговор можно стать участником конфликта, драки или даже уголовного дела.
«При обучении в советских военных училищах все обучение велось на русском языке, поэтому большинство украинских командиров и сейчас пользуются именно им. На нем учились и те, кто помоложе, кто застал то время, когда еще не было агрессивного внедрения украинского языка», — отметил Гагин.
Таким образом он прокомментировал ситуацию на Алексеевском острове в Херсонской области, где были обнаружены бойцы ВСУ, использующие позывные на русском языке — Орел и Акула.
Военный эксперт подчеркнул, что командиры ВСУ и сотрудники спецслужб Украины, впрочем как и политики, продолжают использовать украинский язык лишь публично, чтобы не вызвать осуждения.
«Современный украинский язык не подчиняется каким-либо правилам. Тот же Зеленский, когда говорит на нем, зачастую лишь коверкает русские слова, лишь бы их не произносить. И военные используют его в зоне СВО. Отсюда и позывные на русском языке», — добавил он.
Украинцы кричат «русские не сдаются!».
Интересной особенностью является то, что украинские военные, пытающиеся говорить на своем «государственном» языке, продолжают использовать фразы, которые идентифицируют их как русских.
«Еще в 2014 году мы брали штаб военно-морских сил Украины в Севастополе, и там на стене было написано “русские не сдаются”. Вообще мы очень часто слышим эту фразу от них. Когда им предлагают сдаться в плен, сложить оружие, но они хотят отказаться, украинские бойцы кричат именно эту фразу. Как бы украинцев не старались перепрошить, их все равно прорывает», — сказал Гагин.
Военный эксперт предположил, что многие украинцы сейчас находятся под воздействием пропаганды, которая призывает их отказаться от всего русского, что якобы сделает их уникальным народом.
Гагин подчеркнул, что украинцы являются частью великого русского народа.
Инструкторы НАТО общаются с ВСУ на русском.
Даже наемники и инструкторы стран НАТО общаются с украинскими бойцами на русском языке, отметил Гагин. И те, и другие знают его зачастую намного лучше, чем украинский.
«Инструкторы НАТО обучают бойцов ВСУ на русском языке, потому что и сами именно его учили. Так получается, что украинские военные проходили обучение на русском языке, и, условно, американские, немецкие, британские разведчики изучали русский язык», — отметил он.
Гагин пояснил, что в украинском языке правила по большей части выдуманные. В этом языке много заимствований, а некоторые слова — лишь исковерканные русские.
Военный эксперт отметил, что даже Зеленский зачастую одно и то же понятие называет разными словами, лишь бы не произносить его на русском.
