Друзья актёра Лагачева вспомнили о пророческой фразе после его смерти

«У нас было упражнение, его придумал Логачев, с такими словами “Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить”. Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе. Дмитрий Анатольевич был чистый, добрый, настоящий, искренний, ну просто человечище. В вот “засколочено-зазамочено”, как раз о том, что произошло с ним. И его не вернуть. И его ученики, друзья, пишут об этом “закукулено, замумулено”, что уже никто не сможет ничего исправить, раззамочить», — сказала она.