Друзья актёра Лагачева вспомнили о пророческой фразе после его смерти

Заслуженный артист России, педагог кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Лагачев был наставником для нескольких поколений студентов. Для своих учеников он создал музыкально-речевое упражнение на основе сербской загадки. Этот текст, как отметила в разговоре с aif.ru его коллега Алена Францукова, стал пророческим.
«У нас было упражнение, его придумал Логачев, с такими словами “Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить”. Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе. Дмитрий Анатольевич был чистый, добрый, настоящий, искренний, ну просто человечище. В вот “засколочено-зазамочено”, как раз о том, что произошло с ним. И его не вернуть. И его ученики, друзья, пишут об этом “закукулено, замумулено”, что уже никто не сможет ничего исправить, раззамочить», — сказала она.
Алена Францукова сообщила, что Лагачев скоропостижно скончался 13 сентября. Причиной смерти стал инфаркт.
Дмитрий Лагачев известен широкой публике по таким проектам, как «Гарпастум», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и других. Кроме того, он подарил свой голос персонажам многих мультфильмов.