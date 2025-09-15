Помимо Полтавского района антитеррористические учения ФСБ пройдут и в Омске

УФСБ по Омской области подтвердило и уточнило новость, которую «КП Омск» уже сообщала, о том, что в Омской области пройдут антитеррористические учения. По информации пресс-службы ведомства, они намечены не только в Полтавском районе, но и в самом Омске 15−16 сентября. Учения будут тактико-специальным. В эти два дня областной Оперативный штаб отработает пресечение терактов в населенных пунктах. Говоря чуть конкретнее, в учебных целях планируются практические действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации людей в ситуации пресечения акта терроризма.