Помимо Полтавского района антитеррористические учения ФСБ пройдут и в Омске

Силовики будут отрабатывать действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации.

Источник: Комсомольская правда

УФСБ по Омской области подтвердило и уточнило новость, которую «КП Омск» уже сообщала, о том, что в Омской области пройдут антитеррористические учения. По информации пресс-службы ведомства, они намечены не только в Полтавском районе, но и в самом Омске 15−16 сентября. Учения будут тактико-специальным. В эти два дня областной Оперативный штаб отработает пресечение терактов в населенных пунктах. Говоря чуть конкретнее, в учебных целях планируются практические действия по оцеплению, фильтрации и эвакуации людей в ситуации пресечения акта терроризма.

«Обращаемся к гражданам с убедительной просьбой проявлять бдительность и отнестись с пониманием к мерам временного ограничения передвижения и проезда, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации. Целью тактико-специального учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Октябрьском округе Омска МЧС провело свои учения.