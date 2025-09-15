Россиянам подсказали действенный способ борьбы с банками, которые тянут с закрытием счета

Банки затягивают время с закрытие счетов по нескольким причинам. Однако, чтобы поторопить их, у граждан есть действенный способ, который агентству «Прайм» назвала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
Как правило, отметила эксперт, подобное поведение банков объясняется нежеланием отпускать клиента, медлительностью сотрудников или стремлением «наказать» клиента за уход. Чтобы ускорить процесс финансист посоветовала жаловаться в ЦБ.
Подавая заявление о закрытии счета, нужно попросить сотрудника поставить отметку о принятии заявления. В случае проволочки следует потребовать письменный ответ о причинах. Здесь клиенту нужно самому постараться ликвидировать причины, зависящие от него самого: погасить долги или закрыть привязанные к счету продукты.
«Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную. Для банков это самый действенный стимул, так как ЦБ серьезно штрафует за нарушения прав потребителей», — констатирует она.
Ранее юрист Антон Палюлин объяснил, почему российские банки затягивают закрытие счетов клиентов. Оказывается, иногда такие задержки могут быть выгодны самим кредитным учреждениям.
Также сообщалось, что банки в России все чаще замораживают счета клиентов на длительный срок из-за подозрительных операций. Блокировки могут длиться от 30 дней до шести месяцев.