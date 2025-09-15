Россиянам подсказали действенный способ борьбы с банками, которые тянут с закрытием счета

Подавая заявление о закрытии счета, нужно попросить сотрудника поставить отметку о принятии заявления. В случае проволочки следует потребовать письменный ответ о причинах. Здесь клиенту нужно самому постараться ликвидировать причины, зависящие от него самого: погасить долги или закрыть привязанные к счету продукты.