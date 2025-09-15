Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми отремонтировали по нацпроекту еще две улицы

В столице Прикамья завершился ремонт улиц Куйбышева и Екатерининской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В столице Прикамья завершился ремонт улиц Куйбышева и Екатерининской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Улицу Куйбышева отремонтировали на двух участках — между Монастырской и Советской, между Ленина и Екатерининской: обновили дорожное покрытие и разметку, частично отремонтировали бортовой камень, установили новые знаки, рассказали в краевом минтрансе. Отметим, улицу Куйбышева по нацпроекту в 2023 году отремонтировали на участке от ул. Революции до ул. Белинского, годом ранее — от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.

Улицу Екатерининскую в этом сезоне обновили на участке от ул. Попова до ул. Максима Горького, где образовалась колея. Протяженность отремонтированного участка — 1,5 км. Вместо старого покрытия уложили новое, отрегулировали 77 канализационных люков, заменили пять дождеприемников, нанесли разметку термопластиком, в том числе голубую для платной парковки.

Оба объекта входили в перечень ремонта на 2026 год, но благодаря заблаговременной контрактации были отремонтированы на год раньше срока.