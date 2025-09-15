В Перми отремонтировали по нацпроекту еще две улицы

В столице Прикамья завершился ремонт улиц Куйбышева и Екатерининской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Улицу Куйбышева отремонтировали на двух участках — между Монастырской и Советской, между Ленина и Екатерининской: обновили дорожное покрытие и разметку, частично отремонтировали бортовой камень, установили новые знаки, рассказали в краевом минтрансе. Отметим, улицу Куйбышева по нацпроекту в 2023 году отремонтировали на участке от ул. Революции до ул. Белинского, годом ранее — от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.
Улицу Екатерининскую в этом сезоне обновили на участке от ул. Попова до ул. Максима Горького, где образовалась колея. Протяженность отремонтированного участка — 1,5 км. Вместо старого покрытия уложили новое, отрегулировали 77 канализационных люков, заменили пять дождеприемников, нанесли разметку термопластиком, в том числе голубую для платной парковки.
Оба объекта входили в перечень ремонта на 2026 год, но благодаря заблаговременной контрактации были отремонтированы на год раньше срока.