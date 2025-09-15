Астана начала понедельник по новому графику работы

С 15 сентября вступило в силу изменение рабочего времени для коммунальных компаний и госпредприятий для снижения пробок. Ожидается, что изменение графика позволит снизить загруженность улиц от 15% до 20%. Школы и медучреждения продолжают работать по старому графику.