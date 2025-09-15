Астана начала понедельник по новому графику работы

Теперь коммунальные службы Астаны начинают рабочий день в 7:30, акимат — в 7:30, а некоторые государственные органы и квазигосударственные компании — с 7:30 до 8:00.
О переходе на новый график работы сообщил акимат Астаны в конце августа. Сообщалось, что изменение времени работы обеспечит равномерное распределение транспортных потоков в утренние часы и уменьшит нагрузку на наиболее загруженные городские магистрали.
Также усилен контроль за соблюдением правил остановки и стоянки автотранспорта в запрещенных зонах. Транспортные средства, принадлежащие нарушителям, будут эвакуироваться на штрафстоянки. Проводится работа по созданию новых скоростных коридоров и маршрутов общественного транспорта.
Политолог Данияр Ашимбаев подверг критике решение властей Астаны о переносе рабочего графика госорганов и компаний на час вперед с 15 сентября, назвав его «комичной попыткой» решить проблему пробок. По его словам, эта мера лишь усиливает негативные последствия неудачной реформы часовых поясов 2024 года.
По сути, все понимают негативное воздействие от прошлогодней «реформы» часовых поясов, но спорить боятся с начальством и в итоге пытаются хоть как-то исправить ситуацию.
В марте 2025 года заместитель акима Ерсин Отебаев на заседании маслихата предложил изменить время работы для борьбы с пробками.