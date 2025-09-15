На въезде в Уфу в утренний час пик наблюдается плотное движение транспорта

Что касается основных городских магистралей, то по улице Заки Валиди движение плотное от проспекта Салавата Юлаева до ул. Новомостовой, средняя скорость здесь составляет 24,8 км/ч. Пробок не наблюдается по проспекту Салавата Юлаева, но «плотно» на подъеме на ул. Заки Валиди в сторону телецентра (средняя скорость — 54,9 км/ч). По проспекту Октября, ул. Менделеева и Маршала Жукова движение не затруднено, средняя скорость здесь порядка 35 км/ч.