Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил, что любая новая попытка ввести бесполетную зону над Украиной грозит эскалацией конфликта и последующим вступлением в войну Североатлантического альянса.
«Они начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом», — пояснил эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Как подчеркнул эксперт, прозвучало четкое заявление президента России Владимира Путина о том, что любые военные формирования на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для поражения.
Ранее президент России довел до сведения западных партнеров Киева четкую позицию относительно неприемлемости прямого военного вмешательства и возможных ответных мер.