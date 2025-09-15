Трамп прокомментировал убийство в Далласе нелегальным мигрантом

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство в Далласе, совершенное нелегальным мигрантом. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.
Трамп сообщил, что ему известно о гибели Чандры Нагамаллаи, которого, по его словам, «зверски обезглавили на глазах у семьи». Президент подчеркнул, что подозреваемый является нелегальным мигрантом с Кубы, которому «не следовало находиться в стране».
— Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране, — написал Трамп.
По утверждению Трампа, подозреваемый ранее был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но администрация Джо Байдена разрешила ему вернуться в США. Расследование обстоятельств преступления продолжается.
Кроме того, США после прихода к власти президента Дональда Трампа приостановили прием заявлений на въезд в страну от беженцев с Украины. Член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что это неудивительно, поскольку большинство мигрантов — состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с территории Украины.