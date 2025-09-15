Трамп прокомментировал убийство в Далласе нелегальным мигрантом

Кроме того, США после прихода к власти президента Дональда Трампа приостановили прием заявлений на въезд в страну от беженцев с Украины. Член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что это неудивительно, поскольку большинство мигрантов — состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с территории Украины.