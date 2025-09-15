Ричмонд
Трамп заявил о том, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в Далласе

Трамп вновь обвинил бывшего президента США Джо Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему доложили об инциденте в Далласе, где, по его словам, «нелегальный мигрант» с Кубы обезглавил мужчину на глазах у его семьи. Об этом он написал в Truth Social.

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — рассказал глава Белого дома.

Он добавил, что подозреваемого ранее арестовывали за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, и обвинил администрацию «некомпетентного» бывшего президента Джо Байдена в том, что тот якобы позволил ему снова попасть в США.

Американские власти сообщили, что инцидент произошёл в мотеле, где подозреваемый работал уборщиком.

Ранее Дональд Трамп обратился к службе иммиграционно-таможенного контроля (ICE) с новым требованием. Он считает, что нынешних мер по борьбе с нелегалами недостаточно.

