Трамп заявил о том, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в Далласе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему доложили об инциденте в Далласе, где, по его словам, «нелегальный мигрант» с Кубы обезглавил мужчину на глазах у его семьи. Об этом он написал в Truth Social.
«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — рассказал глава Белого дома.
Он добавил, что подозреваемого ранее арестовывали за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, и обвинил администрацию «некомпетентного» бывшего президента Джо Байдена в том, что тот якобы позволил ему снова попасть в США.
Американские власти сообщили, что инцидент произошёл в мотеле, где подозреваемый работал уборщиком.
Ранее Дональд Трамп обратился к службе иммиграционно-таможенного контроля (ICE) с новым требованием. Он считает, что нынешних мер по борьбе с нелегалами недостаточно.