Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария может лишиться крупнейшего банка, который засобирался в США

Крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести свою штаб-квартиру в США. Как пишет New York Post со ссылкой на источники, руководство финансового гиганта недовольно новыми требованиями властей, согласно которым банк должен увеличить капитал на 26 миллиардов долларов. В UBS считают, что такие условия сделают их неконкурентоспособными на мировом рынке.

Источник: Life.ru

По данным издания, топ-менеджеры банка уже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного переезда. В UBS ситуацию не комментируют, но и не опровергают информацию о переговорах с американцами.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Европу за мягкие санкции против России. Он отметил, что европейские страны продолжают покупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления о жёстком давлении. По словам Трампа, такие меры не способны реально повлиять на Москву.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше