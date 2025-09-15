Швейцария может лишиться крупнейшего банка, который засобирался в США

По данным издания, топ-менеджеры банка уже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного переезда. В UBS ситуацию не комментируют, но и не опровергают информацию о переговорах с американцами.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Европу за мягкие санкции против России. Он отметил, что европейские страны продолжают покупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления о жёстком давлении. По словам Трампа, такие меры не способны реально повлиять на Москву.