Россияне стали чаще выбирать для отдыха Китай

Onlinetours: Спрос на курортный отдых в Китае вырос на 151,6% среди россиян.

Источник: Комсомольская правда

Популярность китайских курортов среди российских туристов показала рекордный рост: по данным Onlinetours, в 2025 году количество желающих отдохнуть на пляжах Китая увеличилось на 151,6% относительно прошлогодних показателей.

«Это интересная динамика, учитывая, что лето является влажным, “низким” сезоном в Китае», — следует из данных сервиса.

Для сравнения: динамика роста спроса на летний отдых в Турции в 2025 году оказалась значительно более сдержанной. Согласно статистике компании, число поездок отечественных туристов в эту страну увеличилось лишь на 25,9%.

Уточняется, что Дадунхай в Санье на Хайнане второй год подряд лидирует по популярности у россиян: эксперты выяснили, что 52% туристов выбирают именно этот район.

Накануне государственное управление по делам миграции КНР сообщило, что для въезда в рамках безвизового режима российским гражданам необходимо иметь действующий общегражданский заграничный паспорт.

