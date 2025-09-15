Ричмонд
Кадыров рассказал о строительстве района имени Путина в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что район имени президента России Владимира Путина в Грозном является бизнес-проектом, позволяющим местным предпринимателям выразить благодарность российскому лидеру России.

По словам Кадырова, бизнесмены таким образом смогут отблагодарить Путина за устранение ваххабизма и терроризма, а также за поддержку в восстановлении республики.

— Тем не менее район имени Владимира Владимировича Путина — это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним, — объяснил Кадыров.

Строительство района, анонсированное в начале 2024 года, планируется завершить к 2027 году. Проект включает 150 многоквартирных домов, социальные объекты и модернизацию транспортной инфраструктуры на территории свыше 200 гектаров. Прогнозируемая численность населения составит 100 тысяч человек, передает РИА Новости.

В августе немецкий журнал Compact представил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. Издание отметило, что российский лидер «отстаивает христианские ценности» и «не поддается давлению».

