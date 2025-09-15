В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова

В Москве открыли дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом со ссылкой на юридические материалы сообщает РИА Новости.
«Стриженов Олег Александрович… Наследственное дело открыто», — говорится в документах.
Отмечается, что делом о наследстве прославленного артиста занимается один из столичных нотариусов.
10 февраля этого года в возрасте 95 лет умер народный артист СССР Олег Стриженов, актер скончался в больнице.
7 февраля 95-летний Олег Стриженов был экстренно госпитализирован в больницу. Народный артист перенес ишемический инсульт (инфаркт мозга). Актер оказался в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Медики приложили максимум усилий для стабилизации состояния артиста.