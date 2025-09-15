В Омске восстановили горячую воду в десятках домов

АО «Тепловая компания» отчиталось о работе за выходные. На устранение повреждений на теплосетях работали 17 бригад (85 специалистов), устранено 17 повреждений и восстановлено горячее водоснабжение на 61 объекте. Сегодня, 15 сентября, работы продолжаются по новым адресам.