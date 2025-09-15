В Омске восстановили горячую воду в десятках домов

АО «Тепловая компания» отчиталось о работе за выходные. На устранение повреждений на теплосетях работали 17 бригад (85 специалистов), устранено 17 повреждений и восстановлено горячее водоснабжение на 61 объекте. Сегодня, 15 сентября, работы продолжаются по новым адресам.
Где устранили повреждения и возобновили ГВС:
ул. Жукова, 148 б, 148а; ул. Нефтезаводская, 36 г; проспект Мира, 98 г; ул. Красный Путь, 34; ул. Карбышева, 28; ул. Радищева, 37; ул. Б. Хмельницкого, 178; ул. Ф. Крылова, 3; ул. 9-я Линия, 232; ул. 4-я Транспортная, 1а; ул. Б. Цемента, 3; ул. П. Осминина, 30; ул. Романенко, 7; проспект К. Маркса, 68; ул. Дианова, 16/1; ул. Конева, 32/2.
Где работают сегодня, 15 сентября:
Центральный ТЭО: ул. Жукова, 77, 146а; ул. Пушкина, 140; ул. 10 лет Октября, 191; Спортивный проезд, 6; ул. Красных Зорь, 54, 53. Советский ТЭО: ул. Круговая, 1; проспект Мира, 48; ул. 2-я Поселковая, 53 В. Ленинский ТЭО: ул. Романенко, 2а; ул. 5-я Кордная, 13; ул. 4-я Транспортная, 10; проспект К. Маркса, 68. Кировский ТЭО: ул. Бережного, 6; ул. Дмитриева, 15/3.
Капитальный ремонт теплосетей:
ул. Карбышева, 25; ул. Энтузиастов, 10.
В компании отмечают, что бригады продолжают ежедневную работу, чтобы к зиме в квартирах омичей было стабильно тепло и с горячей водой.