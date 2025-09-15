В воздухе Омска зафиксированы превышения ПДК сероводорода и диоксида азота

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
В результате замеров на улице около дома № 5 на улице Андрианова в Советском округе были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций: сероводород — в 1,38 раза, диоксид азота — в 1,03 раза. В то же время на проспекте Мира, 157/4 в том же районе превышений не обнаружено.
В Кировском округе возле дома № 29-Б на улице Лукашевича, превышений ПДК не выявлено. Однако, по информации Обь-Иртышского УГМС, на стационарном посту на улице 3-я Любинская, было зарегистрировано превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза. На региональных автоматизированных постах наблюдений нарушений не зафиксировано.