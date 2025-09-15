Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воздухе Омска зафиксированы превышения ПДК сероводорода и диоксида азота

В субботу, 13 сентября, в Омске по жалобам жителей Советского и Кировского округов была проведена проверка качества атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В результате замеров на улице около дома № 5 на улице Андрианова в Советском округе были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций: сероводород — в 1,38 раза, диоксид азота — в 1,03 раза. В то же время на проспекте Мира, 157/4 в том же районе превышений не обнаружено.

В Кировском округе возле дома № 29-Б на улице Лукашевича, превышений ПДК не выявлено. Однако, по информации Обь-Иртышского УГМС, на стационарном посту на улице 3-я Любинская, было зарегистрировано превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза. На региональных автоматизированных постах наблюдений нарушений не зафиксировано.