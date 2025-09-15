В воздухе Омска зафиксированы превышения ПДК сероводорода и диоксида азота

В результате замеров на улице около дома № 5 на улице Андрианова в Советском округе были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций: сероводород — в 1,38 раза, диоксид азота — в 1,03 раза. В то же время на проспекте Мира, 157/4 в том же районе превышений не обнаружено.