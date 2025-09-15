В Перми пропали часы обратного отсчета из сквера Татищева

В сквере имени Татищева в Перми приступили к демонтажу часов обратного отсчета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Конструкцию отправили на ремонт — ее планируют покрасить и модернизировать, а медиаэкран полностью заменят на новый.
«Кроме того, рядом установят QR-код. С его помощью можно будет управлять видеоконтентом на экране и узнавать информацию о разных этапах истории города», — пояснили в мэрии.
Напомним, часы обратного отсчета появились в Перми 12 июня 2018 года. Пятиметровый арт-объект установили в сквере имени Василия Татищева. Пять лет часы показывали время до 300-летнего юбилея города. Автором проекта стал известный пермский скульптор Рустам Исмагилов.