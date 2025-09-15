Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 15 сентября 2025: На Молдову идут дожди и похолодание до +18 градусов; как мама президента Санду ездит по миру на пенсию в 1600 леев; условия содержания в тюрьме башкана Евгении

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 15 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 15 сентября 2025:

1. Неделя начнется с дождей: На Молдову снова идёт непогода и похолодание до +18 градусов.

2. ПАС обманула даже маму президента Молдовы: Старики интересуются, как ей удаётся путешествовать по миру с пенсией в 1600 леев.

3. Власти Молдовы издеваются над политическими заключенными: Условия содержания Евгении Гуцул унижают человеческое достоинство.

4. Полный отрыв от реальности: Вся кампания ПАС держится на одной большой лжи про то, что Молдову могут принять в Евросоюз уже в 2028 году.

5. Черные пятна экономики Молдовы: Почему все чаще наши коммерсанты уводят в тень свой бизнес.

Если бы не Россия, ПАС не с чем было бы идти на выборы в Молдове: Достижений нет, поэтому главный пункт агитации — старые страшилки.

Депутат ПАС Дойна Герман в очередной раз выглядела глупо, зачитав партийную методичку (далее…).

Только кандидаты ПАС могут прийти с предвыборной агитацией на руины собственноручных разрушений: В Молдове правящая партия призывает голосовать за них нищих пенсионеров, «сепаратистов» и всех, кого за 4 года унизили и обманули.

Есть стойкое ощущение, что предвыборная кампании ПАС строится на лицемерии и лжи не случайно, а намеренно (далее…).

Адвокат Плахотнюка заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха: Что затеяли власти Молдовы перед выборами.

Лучиан Рогак сообщил, что, согласно источникам в Министерстве юстиции Греции, Кишинёв якобы планирует изменить дату процедуры, но публично продолжает настаивать на 25 сентября (далее…).

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
