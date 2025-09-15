Топ-5 главных новостей в Молдове 15 сентября 2025: На Молдову идут дожди и похолодание до +18 градусов; как мама президента Санду ездит по миру на пенсию в 1600 леев; условия содержания в тюрьме башкана Евгении

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 15 сентября 2025:
1. Неделя начнется с дождей: На Молдову снова идёт непогода и похолодание до +18 градусов.
2. ПАС обманула даже маму президента Молдовы: Старики интересуются, как ей удаётся путешествовать по миру с пенсией в 1600 леев.
3. Власти Молдовы издеваются над политическими заключенными: Условия содержания Евгении Гуцул унижают человеческое достоинство.
4. Полный отрыв от реальности: Вся кампания ПАС держится на одной большой лжи про то, что Молдову могут принять в Евросоюз уже в 2028 году.
5. Черные пятна экономики Молдовы: Почему все чаще наши коммерсанты уводят в тень свой бизнес.
