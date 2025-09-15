РФ отклонила протест Румынии из-за инцидента с беспилотником

Посол Российской Федерации в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест румынской стороны из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом как надуманный, а также необоснованный, информирует посольство РФ в Румынии.
«Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему “решительного протеста”», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
В посольстве подчеркнули, что в ходе разговора румынские дипломаты не дали ни одного «конкретного и убедительного ответа» на вопросы об идентификации якобы залетевшего в воздушное пространство Румынии беспилотника.
В частности, посол РФ отклонил протест из-за «отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата». Он подчеркнул, все факты указывают на намеренную провокацию со стороны Украины.
