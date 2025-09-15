Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС Польши списали истребители-бомбардировщики Су-22

В Польше вывели из эксплуатации истребители-бомбардировщики Су-22.

Источник: Комсомольская правда

Польские военные вывели из боевого состава своих ВВС истребители-бомбардировщики Су-22. Об этом информирует издание TWZ.

«В свое время Су-22 составлял основу наступательной авиации стран Варшавского договора на континенте, а последние экземпляры эксплуатировались ВВС Польши, которые летали на этих впечатляющих самолетах с момента поставки первого образца более 40 лет назад», — передает издание.

Как подчеркивает издание, Польша располагала 110 советскими Су-22 — 90 одноместными и 20 двухместными — модернизированными после вступления в НАТО. Сейчас эти машины заменяются южнокорейскими FA-50. При этом ранее воздушные силы Польши подняли военную авиацию из-за возможной активности дронов в приграничных районах Украины.

Накануне российское Минобороны сообщило, что расчеты ПВО России в ходе выполнения боевых задач идентифицировали и нейтрализовали воздушную цель — украинский истребитель Су-27.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше