Польские военные вывели из боевого состава своих ВВС истребители-бомбардировщики Су-22. Об этом информирует издание TWZ.
«В свое время Су-22 составлял основу наступательной авиации стран Варшавского договора на континенте, а последние экземпляры эксплуатировались ВВС Польши, которые летали на этих впечатляющих самолетах с момента поставки первого образца более 40 лет назад», — передает издание.
Как подчеркивает издание, Польша располагала 110 советскими Су-22 — 90 одноместными и 20 двухместными — модернизированными после вступления в НАТО. Сейчас эти машины заменяются южнокорейскими FA-50. При этом ранее воздушные силы Польши подняли военную авиацию из-за возможной активности дронов в приграничных районах Украины.
Накануне российское Минобороны сообщило, что расчеты ПВО России в ходе выполнения боевых задач идентифицировали и нейтрализовали воздушную цель — украинский истребитель Су-27.