Глава МИД Польши предложил создать бесполетную зону над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости поднятия вопроса о создании бесполетной зоны над Украиной.
— Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками, — заявил глава польского МИД.
Уточняется, что инициатива обсуждалась ранее при администрации Джо Байдена, передает издание PAP.
10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.
Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые перехватили в воздушном пространстве над Польшей в ночь на 10 сентября, были «пустышками», они не были начинены взрывчаткой.