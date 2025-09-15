Ричмонд
В МВД раскрыли тревожные признаки влияния мошенников на детей: что известно

В МВД перечислили, как распознать влияние мошенников на детей.

Источник: Комсомольская правда

Появление у ребёнка новой дорогой техники или вещей, наличие чужих банковских карт и высказывания в защиту преступной деятельности могут указывать на то, что на него влияет мошенник. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах также перечислены другие тревожные признаки: непонятного происхождения деньги, частое и скрытное времяпровождение в интернете, появление у ребёнка специфической лексики — слов вроде «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка».

«Высказывания, одобряющие или оправдывающие незаконные действия, также могут быть признаком мошеннического влияния на несовершеннолетних», — отмечают авторы материалов.

Кроме того, маркерами могут служить специфические предметы: изолента, маленькие зип пакеты, магниты, большое количество SIM-карт, чужие банковские карты и реквизиты.

Недавно в МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков.

Ранее сообщалось, что подростки и дети часто становятся жертвами вербовщиков, которые используют закрытые каналы и ботов в Telegram для привлечения их к преступной деятельности.