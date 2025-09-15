В Министерстве ЖКХ Башкирии сообщили, когда начнется отопительный сезон

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Башкирии продлится до 30 сентября. регион готов к зиме на 92%, об этом заявила министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.
Всего на подготовку направили 4,2 млрд рублей. В жилищном фонде отремонтировали и заменили 7,2 тысячи единиц оборудования и приборов. В 469 многоквартирных домах восстановили герметичность трубопроводов. При этом использовали современные трубы с полиуретановой изоляцией.
В 1,6 тысячах домов заменили подъездные двери, окна и заделали швы. Специалисты проверили вентиляционные каналы и дымоходы в 13,7 тысячах зданий.
Напомним, отопительный сезон в регионе стартует, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти суток. Первыми тепло получат школы, детские сады и медицинские учреждения. Затем отопление включат в многоквартирных домах, а в последнюю очередь — на промышленных объектах. Решение о начале отопительного сезона принимают муниципалитеты.
В 2024 году отопление в домах включили 4 октября.