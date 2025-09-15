В Министерстве ЖКХ Башкирии сообщили, когда начнется отопительный сезон

Напомним, отопительный сезон в регионе стартует, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти суток. Первыми тепло получат школы, детские сады и медицинские учреждения. Затем отопление включат в многоквартирных домах, а в последнюю очередь — на промышленных объектах. Решение о начале отопительного сезона принимают муниципалитеты.