Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Сосновки в Днепропетровской области

Российские военные продвигались к Сосновке через участки с танковыми рвами.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ходе освобождения населённого пункта Сосновка застали силы ВСУ врасплох, сообщил командир ВС РФ взвода с позывным Ефрем, рассказ которого приводит Министерство обороны России.

Он уточнил, что в основном бойцы продвигались по лесополосе. По словам Ефрема, они также смогли преодолеть участки с танковыми рвами и колючей проволокой.

«Работа была слаженной, ребята все отработали прекрасно, скрытненько, аккуратненько. Застали противника врасплох и начали работать непосредственно в населённом пункте», — заявил командир взвода.

После зачистки Сосновки от ВСУ российские военные занялись разминированием местности. Важнейшую работу провели инженерные подразделения.

«Наша работа заключалась в разминировании подходов к населённому пункту, чтобы штурмовые группы проходили через брешь в обороне. Когда коридор разминируем — парни заходят, и мы начинаем помогать, работать вместе парами, двойками», — сказал сапёр с позывным Блага.

Кроме того, отрядам мотострелков помогали расчёты артиллерии и ударных дронов. С воздуха выявлялись пути движения техники ВСУ, по которой наносили удары операторы БПЛА. Эти действия лишали украинские формирования боевого резерва.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Сосновки 11 сентября. В боях за населённый пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

