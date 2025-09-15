Российские военные в ходе освобождения населённого пункта Сосновка застали силы ВСУ врасплох, сообщил командир ВС РФ взвода с позывным Ефрем, рассказ которого приводит Министерство обороны России.
Он уточнил, что в основном бойцы продвигались по лесополосе. По словам Ефрема, они также смогли преодолеть участки с танковыми рвами и колючей проволокой.
«Работа была слаженной, ребята все отработали прекрасно, скрытненько, аккуратненько. Застали противника врасплох и начали работать непосредственно в населённом пункте», — заявил командир взвода.
После зачистки Сосновки от ВСУ российские военные занялись разминированием местности. Важнейшую работу провели инженерные подразделения.
«Наша работа заключалась в разминировании подходов к населённому пункту, чтобы штурмовые группы проходили через брешь в обороне. Когда коридор разминируем — парни заходят, и мы начинаем помогать, работать вместе парами, двойками», — сказал сапёр с позывным Блага.
Кроме того, отрядам мотострелков помогали расчёты артиллерии и ударных дронов. С воздуха выявлялись пути движения техники ВСУ, по которой наносили удары операторы БПЛА. Эти действия лишали украинские формирования боевого резерва.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Сосновки 11 сентября. В боях за населённый пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».