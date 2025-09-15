Стало известно, когда в России появятся киборги

Киборги могут появятся в России в конце 2030-х годов. Подобное мнение высказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
По словам главы РАН, в будущем станет возможным имплантировать дополнительную память, обеспечивать инфракрасное зрение и расширять слуховые возможности.
Эксперт также добавил, что робототехника станет более антропоморфной и эмоциональной, что значительно затруднит визуальное различение человека и киборга.
Для реализации подобных проектов, подчеркнул Красников, необходимо развивать инфраструктуру, включая внедрение сетей 5G, 6G.
Ранее президент РАН отреагировал на мощнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8. По словам президента РАН Красникова, научное сообщество предупредило местные власти о возможности ЧП за год до происшествия.