Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: Инцидент в Польше показал уязвимость российской ПВО перед F-35

Западное издание Military Watch Magazine (MWM) заявило, что инцидент с беспилотниками (БПЛА) в Польше продемонстрировал преимущества истребителей F-35 для НАТО и их потенциальную угрозу для российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Западное издание Military Watch Magazine (MWM) заявило, что инцидент с беспилотниками (БПЛА) в Польше продемонстрировал преимущества истребителей F-35 для НАТО и их потенциальную угрозу для российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным издания, нидерландские F-35 оказывали поддержку польским F-16 во время перехвата дронов. Журнал отмечает, что радар AN/APG-81 истребителя пятого поколения мог сыграть ключевую роль в обнаружении целей.

— Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе, — говорится в публикации.

Официального подтверждения участия F-35 в инциденте не поступало.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше