MWM: Инцидент в Польше показал уязвимость российской ПВО перед F-35

По данным издания, нидерландские F-35 оказывали поддержку польским F-16 во время перехвата дронов. Журнал отмечает, что радар AN/APG-81 истребителя пятого поколения мог сыграть ключевую роль в обнаружении целей.
— Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе, — говорится в публикации.
Официального подтверждения участия F-35 в инциденте не поступало.
10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.