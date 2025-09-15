Макгрегор: создание бесполётной зоны над Украиной приведёт к эскалации

Очередная попытка организации бесполётной зоны над украинской территорией станет причиной эскалации конфликта, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что создание этой зоны может вовлечь в конфликт Североатлантический альянс.
«Европейцы начали снова говорить о введении бесполётной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись её статусом», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Если на Украине вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения», — отметил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с беспилотными летательными аппаратами предложил обдумать «вопрос введения бесполётной зоны» над территорией Украины.