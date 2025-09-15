Отопительный сезон стартует сегодня в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня официально начнется отопительный сезон. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.
Изначально планировалось, что отопление дадут не раньше 20 сентября, однако потом власти передумали. Согласно постановлению, организации ЖКХ должны начать заполнять системы теплоснабжения согласно с очередностью по зонам. Однако график подключения екатеринбуржцев к теплу пока не опубликован.
В некоторых муниципалитетах отопление начали запускать еще 8 сентября. Позднее всего батареи станут теплыми в Нижнем Тагиле, где старт отопительного сезона намечен на 22 сентября.