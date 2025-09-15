Отопительный сезон стартует сегодня в Екатеринбурге

Изначально планировалось, что отопление дадут не раньше 20 сентября, однако потом власти передумали. Согласно постановлению, организации ЖКХ должны начать заполнять системы теплоснабжения согласно с очередностью по зонам. Однако график подключения екатеринбуржцев к теплу пока не опубликован.