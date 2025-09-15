В 43 здания Красноярска дали отопление

Тепло в детсадах и школах по заявкам начали подключать в городе с 8 сентября. Первым отопление получил детский сад № 33 в Октябрьском районе. 9 сентября тёплыми батареи стали в красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, отделении красноярской межрайонной больницы № 2 и в нескольких детсадах на правобережье. 10 сентября теплоснабжением обеспечили некоторые школы.