В 43 здания Красноярска дали отопление

Когда тепло включат в жилых домах, пока неизвестно.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Красноярске подача тепла осуществляется в 43 здания, сообщили в СГК.

Тепло в детсадах и школах по заявкам начали подключать в городе с 8 сентября. Первым отопление получил детский сад № 33 в Октябрьском районе. 9 сентября тёплыми батареи стали в красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, отделении красноярской межрайонной больницы № 2 и в нескольких детсадах на правобережье. 10 сентября теплоснабжением обеспечили некоторые школы.

Дата начала отопительного сезона в Красноярске пока неизвестна.

Напомним, в прошлом году отопление в жилые дома начали включать с 12 сентября.