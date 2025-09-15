В Башкирии проверяют гостиницы и турбазы

С начала сентября все отели, базы отдыха и кемпинги Башкирии должны иметь специальную аккредитацию. Без нее они больше не могут принимать постояльцев, работать с турфирмами или рекламировать свои услуги на сайтах бронирования. Почти 90 объектов в республике не справились с необходимой самооценкой, передает bash.news. Этим местам грозит не только удаление с популярных интернет-площадок, но и полное закрытие. Специалисты уверены, что эти меры помогут сделать туристическую сферу открытее и вызвать больше доверия у путешественников.