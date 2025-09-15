В Башкирии проверяют гостиницы и турбазы

С начала сентября все отели, базы отдыха и кемпинги Башкирии должны иметь специальную аккредитацию. Без нее они больше не могут принимать постояльцев, работать с турфирмами или рекламировать свои услуги на сайтах бронирования. Почти 90 объектов в республике не справились с необходимой самооценкой, передает bash.news. Этим местам грозит не только удаление с популярных интернет-площадок, но и полное закрытие. Специалисты уверены, что эти меры помогут сделать туристическую сферу открытее и вызвать больше доверия у путешественников.
До первого сентября все владельцы подобного бизнеса были обязаны занести свои данные в единый реестр Росаккредитации и пройти самооценку. Ключевым условием была подача полного пакета документов для получения уникального номера. За нарушение этих требований федерального закона предусмотрены наказания.
Неаккредитованным предприятиям может грозить приостановка работы, а также крупные штрафы: для индивидуальных предпринимателей и организаций сумма может достигать 450 тысяч рублей.
Всего в республике насчитывается более 500 отелей, турбаз и глэмпингов. Из них свыше 400 уже успешно прошли проверку. Власти заверяют, что новые правила не создают угроз для малого и среднего бизнеса.
Как пояснил Никита Дёмин, заведующий сектором контроля в сфере туризма Министерства предпринимательства и туризма РБ, главная цель реформы — помочь предпринимателю «выйти из тени», официально заявить о себе и подтвердить статус своего средства размещения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.