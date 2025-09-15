Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню безработицы

Самый низкий уровень безработицы в «Большой двадцатке» (G20) по итогам второго квартала оказался в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Отмечается, что сильнее всего уровень безработицы вырос в Мексике.
В июне уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 2,2 процента, сократившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом. Это самый низкий показатель среди крупнейших экономик мира.
В Японии безработица составила 2,5 процента и остается неизменной второй квартал подряд. В Южной Корее показатель снизился с мартовских 2,9 процента до 2,6 процента. В Мексике, напротив, за три месяца зафиксирован наибольший рост среди стран G20 — на 0,5 процентного пункта, до 2,7 процента.
Единственной страной с двузначной безработицей остается Южная Африка, где показатель продолжает расти второй квартал подряд, увеличившись с 32,9 процента в марте до 33,2 процента в июне.
Существенный прирост уровня безработицы также отмечен в Турции — на 0,4 процентного пункта, до 8,4 процента. В то же время заметное снижение произошло в Индии (минус 2,3 п.п.) и Бразилии (минус 1,2 п.п.), отмечается в публикации.
Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что за период с 2014 по 2024 год уровень бедности в стране снизился с 11,3 до 7,2 процента.
Путин также заявил, что резкое снижение ключевой ставки Центробанком приведет к стремительному росту цен. Он подчеркнул, что регулятор работает над сдерживанием инфляции и стремится вернуть ставку к уровню 4−5 процентов.