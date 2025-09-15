Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню безработицы

В Японии безработица составила 2,5 процента и остается неизменной второй квартал подряд. В Южной Корее показатель снизился с мартовских 2,9 процента до 2,6 процента. В Мексике, напротив, за три месяца зафиксирован наибольший рост среди стран G20 — на 0,5 процентного пункта, до 2,7 процента.