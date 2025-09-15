NYP: Крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести штаб-квартиру в США

Ранее швейцарский суд принял решение об аресте счетов российского ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей слитков и проката из титановых сплавов. Данное решение инстанция вынесла в связи с уголовным делом экс-главы компании Михаила Воеводина, который обвиняется в мошенничестве при закупке сырья, ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей.