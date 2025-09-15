NYP: Крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести штаб-квартиру в США

Крупнейший банк Швейцарии UBS на фоне недовольства новыми финансовыми требованиями со стороны правительства может переехать в США. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.
Авторы материала отмечают, что руководство UBS не согласно с требованиями властей, согласно которым объем резервного капитала банка должен быть увеличен до 26 миллиардов долларов. По мнению топ-менеджмента, это может негативно сказаться на конкурентоспособности банка на мировом рынке.
Источники издания сообщили, что руководство банка недавно встретилось с представителями администрации США. В пресс-службе UBS воздержались от комментариев, однако не стали отрицать факт переговоров с представителями президента Дональда Трампа относительно возможного переноса штаб-квартиры банка в США, передает газета.
Ранее швейцарский суд принял решение об аресте счетов российского ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей слитков и проката из титановых сплавов. Данное решение инстанция вынесла в связи с уголовным делом экс-главы компании Михаила Воеводина, который обвиняется в мошенничестве при закупке сырья, ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей.