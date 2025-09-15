Объявлены победители 77-й церемонии премии «Эмми»

77-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе — выдающихся актеров наградили за достижения в области телевизионных искусств. Издание Variety опубликовало список победителей.
В номинации «Лучший драматический сериал» выиграла картина «Больница Питт», лучшим комедийным сериалом признали «Киностудию».
Историческим событием стало награждение 15-летнего актера Оуэна Купера — теперь он является самым молодым артистом-обладателем премии. Он получил награду за сериал «Переходный возраст». Данный проект смог завоевать пять наград, среди которых победа в номинации «Лучший мини-сериал или антология».
Кроме того, Ноа Уайли признали лучшим актером благодаря драматическому сериалу «Больница Питт», Бритт Лоуэр стала лучшей актрисой в драматическом сериале «Разделение», Сет Роген и Джин Смарт — лучшие актеры в комедийном сериале за «Киностудию» и «Хитрости».
Сериал Apple TV+ «Киностудия» получил 13 премий «Эмми», побив рекорд по количеству побед среди комедийных сериалов, а также стал лидером среди комедийных сериалов-новичков, добавили в материале.
До этого американская академия кинематографических искусств и наук обновила правила голосования на кинопремии «Оскар»: голосующих впервые обязали смотреть все фильмы, попавшие в номинации. Новые правила вступают в силу с 2026 года.