В МВД рассказали, как распознать влияние мошенников на детей

Существуют признаки, по которым можно понять, что на ребенка могут оказывать влияние мошенники. Об этом сообщили в МВД.
Поводом для беспокойства становится появление у несовершеннолетнего дорогих вещей, техники или чужих банковских карт. Также насторожить могут новые слова в его лексиконе, например: «дропы», «клад», «закладка», «аренда акка» и другие.
Еще одним сигналом является наличие у подростка специфических предметов: изоленты, небольших зип-пакетов, магнитов, множества SIM-карт и чужих банковских карт, передает ТАСС.
В МВД также рассказали, что дети смогут распознать телефонных мошенников, если будут знать «кодовые фразы», которые используют преступники. По данным ведомства, телефонные преступники используют фразы «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности» и «ты помогаешь следствию» для обмана детей.
Ранее в столице задержали курьера мошенников, обманувших подростка на 38 миллионов рублей. Злоумышленники убедили девочку в том, что денежные средства, находящиеся дома, необходимо задекларировать. После этого она передала собранные деньги курьеру. Мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело.