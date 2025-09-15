В МВД рассказали, как распознать влияние мошенников на детей

В МВД также рассказали, что дети смогут распознать телефонных мошенников, если будут знать «кодовые фразы», которые используют преступники. По данным ведомства, телефонные преступники используют фразы «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности» и «ты помогаешь следствию» для обмана детей.